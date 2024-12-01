Долетевшая до земли ударная волна — последствие «галактического каннибализма»
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Долетевшая до земли ударная волна — это естественное явление, которое возникает вследствие поглощения друг друга галактиками, сообщил РБК.
Британские астрономы рассказали, что до Земли из космоса докатилась одна из мощнейших за всю историю наблюдений ударная звуковая волна. РБК узнало у российских экспертов, что именно могло произойти и насколько происшедшее явление опасно для планеты.
На основе полученных ответов, издание пишет, что подобное столкновение также принято называть взаимодействием. Так, несколько небольших галактик объединяются вместе и образуют одну большую. Ученые предполагают, что долетевшая до земли ударная волна связана именно с этим процессом.
«Можно называть его столкновением галактик или галактическим каннибализмом, потому что галактики поглощают друг дружку и рождаются новые галактики большего размера», — отметил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.
Руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения РГО Александр Иванов подтвердил, что в данном процессе нет ничего необычного и опасного. Эксперт рассказал, что скорость волны невысокая.
Доктор физико-математических наук, исполнительный директор центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин отметил, что данное явление будет главной темой многих дискуссий еще не один год. Ударная волна межгалактического масштаба — уникальное явление.
Ранее сообщалось, что секретную американскую военную базу обнаружили подо льдами Гренландии.