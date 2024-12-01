Долетевшая до земли ударная волна — последствие «галактического каннибализма»

Британские астрономы рассказали, что до Земли из космоса докатилась одна из мощнейших за всю историю наблюдений ударная звуковая волна. РБК узнало у российских экспертов, что именно могло произойти и насколько происшедшее явление опасно для планеты.

На основе полученных ответов, издание пишет, что подобное столкновение также принято называть взаимодействием. Так, несколько небольших галактик объединяются вместе и образуют одну большую. Ученые предполагают, что долетевшая до земли ударная волна связана именно с этим процессом.

«Можно называть его столкновением галактик или галактическим каннибализмом, потому что галактики поглощают друг дружку и рождаются новые галактики большего размера», — отметил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

Руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения РГО Александр Иванов подтвердил, что в данном процессе нет ничего необычного и опасного. Эксперт рассказал, что скорость волны невысокая.

Доктор физико-математических наук, исполнительный директор центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин отметил, что данное явление будет главной темой многих дискуссий еще не один год. Ударная волна межгалактического масштаба — уникальное явление.

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