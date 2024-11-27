Секретную американскую военную базу обнаружили подо льдами Гренландии

Находка была сделана с помощью исследовательского самолета Gulfstream III, который в апреле 2024 года зафиксировал на глубине около 30 метров следы крупной инфраструктуры. Ученые сначала не смогли определить, что именно обнаружили, но дальнейшие исследования подтвердили, что это бывший военный объект США. Об этом стало известно из публикации газеты New York Post.

Согласно данным, база, известная как Camp Century, была построена в 1959 году. Ее официальной задачей было проведение научных исследований и тестирование строительных технологий в условиях Арктики. Однако исторические документы свидетельствуют о том, что объект также служил секретной платформой для изучения возможности запуска ядерных ракет из региона, что было особенно актуально в разгар холодной войны. База представляла собой сложный подземный комплекс с системой тоннелей, рассчитанный на пребывание до 200 солдат. Энергию обеспечивал ядерный реактор, а сама структура была спроектирована как автономный «город подо льдом».

После закрытия программы в 1967 году, объект был заброшен. Американские военные демонтировали реактор, но оставили всю остальную инфраструктуру и отходы. Эти материалы остались подо льдом, где и были обнаружены спустя десятилетия. Находка привлекла внимание исследователей к экологическим последствиям таяния ледников, которое может привести к высвобождению хранящихся в районе химических и радиоактивных веществ.

Ранее стало известно о том, что до Земли докатилась ударная волна от столкновения галактик.