Долг 4,8 млн руб. и административная ответственность: что грозит руководителю, который задержал зарплату 150 работникам

В городе Прокопьевске Кемеровской области сотрудники одного из местных предприятий столкнулись с задержкой заработной платы. Люди не получили деньги за целый месяц. Прокуратура Кузбасса взяла ситуацию на контроль и провела проверку, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как сообщили в надзорном ведомстве, задолженность по зарплате образовалась перед 150 работниками. Деньги не выплатили за январь 2026 года. Общая сумма долга превысила 4,8 млн руб. Люди обращались к руководству, но проблема оставалась нерешенной.

По данным издания, прокуроры внесли директору предприятия представление с требованием немедленно устранить нарушения. Кроме того, руководителя привлекли к административной ответственности по статье, предусматривающей наказание за несоблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

По информации издания, после вмешательства прокуратуры директор выплатил сотрудникам всю задолженность. Люди получили заработанные деньги. В ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле, и подобные случаи не останутся без внимания.

