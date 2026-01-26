Долгая зима превращается в качели: что на самом деле означает глобальное потепление для россиян

В Тюмени наблюдаются температурные качели: неделя началась с морозов в минус −30, но уже к концу ожидается −5, что для Сибири соизмеримо с весенним теплом, сообщил nashgorod.ru.

Климатолог Наталья Пригоровская высказала мнение, что температурный аттракцион — новая климатическая реальность, с которой россияне будут сталкиваться в ближайшее десятилетие. Холодные и теплые периоды в зимний период могут стремительно быстро сменять друг друга.

По мнению эксперта, в последнее время Арктика стала нагреваться быстрее, чем другие части мира. Как следствие, сокращается разница температур между полюсом и экватором. Полярный вихрь становится нестабильным, струйное течение ослабевает. Специалист пояснила, что указанные факторы приводят к перемещению арктического холода далеко на юг.

«Арктическое усиление — один из ключевых факторов климатических качелей. Когда полюс теплеет, атмосфера теряет устойчивость, и холод может прорываться в Сибирь, Европу и так далее», — говорит Наталья Пригоровская.

Эксперт пояснила, что глобальное потепление не подразумевает отсутствие морозов. Оно влияет на их интенсивность и продолжительность. Морозы становятся хаотичными и экстремальными. Привычная для жителей Сибири долгая зима превратится в чередование морозов и оттепелей.

«Холодные волны никуда не исчезнут, но они станут короче и резче», — говорит Наталья Пригоровская.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье к вечеру 26 января ожидается снегопад.