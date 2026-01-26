Подмосковье накроет сильный снегопад с метелью: в регионе объявлен желтый уровень опасности

По информации ведомства, вечером в понедельник, 26 января, в Москве и Московской области начнется сильный снегопад. В связи с этим в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности. В Москве он будет действовать с 02:00 мск ночи до 22:00 мск вторника, 27 января. В Подмосковье предупреждение продлится дольше — с 22:00 мск понедельника до 21:00 мск среды, 28 января.

Ожидается не только снег, но и метель. В сочетании с сильным южным ветром, порывы которого в ночное время могут достигать 15 метров в секунду, это приведет к образованию снежных заносов на дорогах. Также синоптики прогнозируют гололедицу.

Температурный фон немного повысится по сравнению с предыдущими морозными днями. В ночь на вторник в Москве столбики термометров покажут от минус 10 до минус 12 градусов по Цельсию, а в Подмосковье похолодает до минус 15. Днем в субботу в столице будет минус 4 до минус 6 градусов, в области — от минус 4 до минус 9.

Отмечается, что причиной резкой перемены погоды стало отступление на восток гребня сибирского антициклона. Это вызвало падение атмосферного давления, усиление ветра и рост температуры, что и создало условия для обильных осадков в виде снега.

Ранее сообщались, что все школы Саратовской области закрылись на один день из-за холода.