Долги до 10 млн руб. спишут: приставы Подмосковья разъяснили, как работает закон для бойцов СВО и их семей

В канун праздника 23 февраля корреспондент REGIONS побеседовал с заместителем руководителя подмосковного главка ФССП Игорем Никишиным. Разговор коснулся мер поддержки участников СВО, в частности — прекращения в отношении них исполнительных производств.

По словам специалиста, с конца 2024 года вступил в силу закон, позволяющий гражданам, подписавшим с 1 декабря 2024 года контракт с Министерством обороны РФ сроком не менее года, освобождаться от взыскания кредиторской задолженности, включая ипотечную. Главное условие — судебные решения о взыскании должны быть приняты до 1 декабря 2024 года, а общая сумма долга не превышать 10 млн руб.

На вопрос корреспондента, распространяется ли это послабление на семьи военнослужащих, у которых есть кредитные обязательства, Игорь Никишин ответил положительно.

«Безусловно, данная мера закона существенно расширила гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции», — проинформировал заместителя руководителя Главного управления ФССП России по Московской области.

Приостановка и полное прекращение исполнительных производств по кредитам предусмотрены не только для самих бойцов, но и для членов их семей, отметил эксперт. Это важная мера социальной поддержки, которая позволяет снизить финансовую нагрузку в непростой период.

REGIONS взял интервью в преддверии приближении Дня защитника Отечества — праздника, который в условиях проведения спецоперации имеет особенное значение для россиян.

Ранее сообщалось, что в результате рассмотрения обращений участников специальной военной операции в Подмосковье было приостановлено 43 тыс. исполнительных производств.