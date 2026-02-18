Кредиты подождут: приставы Подмосковья отчитались о поддержке бойцов в 2025 году

Накануне Дня защитника Отечества корреспондент REGIONS встретился с заместителем руководителя ГУ ФССП России по Московской области Игорем Никишиным. Темой разговора стали меры поддержки, которые ведомство оказывает участникам специальной военной операции и членам их семей.

По информации специалиста, в 2025 году судебные приставы Подмосковья, рассмотрев обращения военнослужащих, приостановили более 43 тыс. исполнительных производств. Общая сумма долгов, по которым временно остановлено взыскание, превысила 3,5 млрд руб.

По данным спикера, полностью прекращено свыше 8 тыс. производств по кредитным обязательствам — на общую сумму около 1,36 млрд руб.

«При этом хочу отметить, что не все военнослужащие используют возможность, предоставленной им законом», — проинформировал Игорь Никишин.

Спикер отметил, что некоторые участники спецоперации используют поступившие деньги для покрытия уже существующих долговых обязательств.

Ранее сообщалось, что участникам СВО могут приостановить или прекратить исполнительное производство.