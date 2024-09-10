Долги петербуржцев за коммунальные услуги в среднем превышают 5 тыс. руб.
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Более 92 тыс. жителей Санкт-Петербурга по состоянию на сентябрь 2024 года имеют задолженность по счетам за коммуналку, общая сумма которых превысила 168 млн руб., сообщил Росбалт со ссылкой на «ЕИРЦ СПБ».
В связи с задолженностью по оплате коммунальных услуг против жителей Санкт-Петербурга открыли 7380 дел. Должникам напомнили, что в сентябре увеличились государственные пошлины. С девятого числа они достигают размера средней суммы долга за электроэнергию. Если абонент будет длительное время игнорировать необходимость оплаты коммунальных услуг, то информацию о задолженности передадут в суд.
Суд также принудит оплачивать долг, но абоненту придется дополнительно возместить судебные сборы. В общей сложности гражданину назначат еще около 32 тыс. руб.
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