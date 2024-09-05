Эксперт Батухтин пояснил, как не платить за коммуналку при утрате жилья

Консультант аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области Евгений Батухтин рассказал, как не оплачивать коммунальные услуги при утрате жилья, сообщил tagilcity.ru.

Эксперт пояснил, что в случае утраты жилья необходимо разобраться с документами. Бывают ситуации, когда в жилье невозможно проживать некоторое время. Например, запрет устанавливают в связи с проведением строительных работ. Тогда собственнику необходимо обратиться в снабжающие организации и написать заявление о перерасчете коммунальных услуг.

Если жилье не подлежит восстановлению, то собственник обращается с просьбой внести соответствующую запись в кадастровый учет. Если не выполнить требование, снабжающие организации будут по-прежнему отправлять квитанции. Со временем накопится большая задолженность.

«Многие этим тонкостям не придают внимания, вот и получается, что, например, получив в наследство участок с домом, которого фактически нет, новые собственники узнают, что им все равно нужно платить и есть долги», — пояснил эксперт.

В случае переселения люди таже оплачивают коммунальные платежи в маневренном фонде. Если дом признают аварийным, но жильцы отказываются переселяться, то поводов для прекращения оплаты услуг нет.

В 2017 году в Серове загорелся одноэтажный барак. Погибли мать и ее две несовершеннолетние дочери, а также две женщины. Дом признали аварийным, но собственникам на протяжении нескольких лет приходили квитанции. После длительных разбирательств долги были списаны, а новые квитанции больше не приходили.

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