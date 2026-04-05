Долгожданное возвращение: из‑за Мэрил Стрип прогноз сборов «Дьявола носит Prada 2» вырос вдвое

Продолжение комедии «Дьявол носит Prada» может заработать в первый уик-энд домашнего проката от $80 до $95 млн. Это заметный пересмотр прогнозов в сторону увеличения — ранее картине предрекали лишь $55 млн, сообщил KinoNews.

По информации издания, эксперты связывают пересмотр прогнозов сборов с тем, что Мэрил Стрип долгое время не появлялась в кино. Актриса, удерживающая рекорд по числу номинаций на «Оскар» (21), с 2019 года не снималась в игровых проектах. В этот период времени ее профессиональная деятельность была связана с озвучиванием. Специалисты полагают, что это подогреет интерес публики и обеспечит полные залы.

По информации издания, первый фильм вышел на экраны в 2006 году. Его стартовые сборы составили $27,5 млн, но в итоге картина собрала в США $126 млн, а во всем мире — $326 млн при бюджете всего $35 млн.

По информации издания, бюджет сиквела официально не обнародован. Однако сама Стрип в интервью The Late Show With Stephen Colbert намекнула, что в этот раз студия не жалела денег. В отличие от первой части, финансирование которой сократили из-за того, что фильм записали в разряд «женского кино». Эксперты предполагают, что значительная часть средств ушла на гонорары звездного актерского состава.

По данным издания, «Дьявол носит Prada 2» (18+) выйдет в прокат в мае.

