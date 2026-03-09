«Доллар никому не нужен, а Африка — будущее»: лидер Беларуси рассказал об изменении мировой финансовой системы

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе встречи с министром иностранных дел республики Максимом Рыженковым сделал заявление об изменении роли американской валюты на международной арене, сообщил ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

Белорусский лидер принял доклад главы МИД об итогах его недавних визитов в африканские страны — Того и Гану. Рыженков в свою очередь подчеркнул, что будущее мирового развития связано именно с Африкой.

По информации агентства БелТА, в ответ на это Лукашенко констатировал: доллар уже утратил былую востребованность и никому не нужен.

«Я часто привожу Оман [в качестве примера]. С территории Омана можно работать на всю Восточную Африку. Тем более, у них связи там с былых времен остались хорошие. Они умеют торговать, с ними надо сотрудничать, инвестировать они будут. Тем более, при нынешней ситуации, когда этот доллар уже никому не нужен. Они же понимают, к чему это ведет. Вкладываются прилично, тратят деньги», — сказал Лукашенко.

Говоря о стратегии взаимодействия с африканскими государствами, Лукашенко призвал не пытаться охватить весь континент сразу. Он напомнил, что Белоруссия — не империя и не Америка, поэтому действовать нужно точечно. По словам лидера, следует определить опорные точки, от которых можно будет отталкиваться в работе с теми странами, которые действительно интересны Минску.

Ранее сообщалось, что Лукашенко придумал новое название для кофе американо.