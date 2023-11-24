«Должен обратиться к народу»: США и Германия устали подсказывать Зеленскому, что делать

Анонимные источники издания Bild поделились информацией, что в США и Германии надеются, что президент Украины Владимир Зеленский скоро обратится к народу и сообщит, что пришло время соглашаться на мирные переговоры с Россией.

Источник в правительстве ФРГ рассказал, что все стороны устали от конфликта. Успехов у Украины нет, поэтому нет смысла дальше продолжать вести военные действия. Именно это должен сам понять президент Украины Владимир Зеленский. Ему намекают многие лидеры Запада, что исход уже очевиден. Решение национального уровня принимать только ему и важно, чтобы он скорее это осознал.

«Без каких-либо подсказок со стороны. Он должен сам обратиться к народу и объяснить, что переговоры необходимы.» - считает источник в правительстве ФРГ

Предполагается, что США и Германия начинают постепенно снижать количество поставляемой на Украину техники, чтобы Зеленский мог реально оценивать свои возможности и подготавливать страну к новому историческому повороту. США не могут выделять деньги и из-за внутренних конфликтов в конгрессе.

Вероятнее всего со временем Украине будут передавать столько оружия, чтобы хватало исключительно для обороны занимаемых позиций.

Агентство Bloomberg обратило внимание на то, что недавние данные социологических опросов украинцев стали отличаться от тех, что были проведены ранее. Украинцы согласны отдать России освобожденные ею территории. Желание сохранить оставшиеся земли превышает потребность в тех, что уже утрачены.