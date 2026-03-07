Должники — мужчины, приставы — женщины: глава подмосковного ГУФССП Андрей Тагаев раскрыл статистику к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня руководитель ГУФССП России по Московской области — главный судебный пристав региона Андрей Тагаев раскрыл статистику и подробности о роли женщин в ведомстве, сообщила пресс-служба.

По словам главы управления, представительницы прекрасного пола занимают в службе должности самого разного уровня — от рядовых специалистов до руководящих постов. Как отметил Тагаев, среди начальников структурных подразделений женщины составляют ровно половину.

Руководитель подчеркнул, что женские качества — мудрость, отзывчивость, преданность делу и умение находить компромиссы — оказываются незаменимыми при решении сложных профессиональных задач. Цифры подтверждают значительное присутствие женщин в управлении: их общая доля превышает 60%. При этом среди аттестованных сотрудников, носящих погоны, насчитывается 56% представительниц женского пола, а среди государственных гражданских служащих их доля достигает 87%.

«Есть и другая интересная статистика. Должников в Московской области больше мужчин — это и алиментщики и другие категории. Однако судебные приставы-исполнители, которые взаимодействуют с ними — это женщины и их значительное большинство — 90%», — рассказал Андрей Александрович.

Глава управления также отметил вклад женщин в работу силового блока. В подразделениях по обеспечению установленного порядка деятельности судов, где служба связана с повышенной ответственностью, женщины составляют 20% личного состава и достойно выполняют свои обязанности наравне с коллегами-мужчинами.

Ранее сообщалось, что женщины составляют более 60% сотрудников ГУФССП Подмосковья.