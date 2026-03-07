Руководитель подмосковного ГУФССП раскрыл статистику в преддверии 8 Марта — женщин в управлении свыше 60%

Руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области — главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев в преддверии Международного женского дня рассказал о роли женщин в ведомстве, проинформировала пресс-служба ведомства.

По словам главы подмосковного ГУФССП, тема для него особенно приятна, и он с радостью делится статистикой и наблюдениями. Андрей Тагаев отметил, что в целом сотрудниц в управлении больше, чем мужчин. В связи с этим бытует мнение, что служба имеет женское лицо. Однако, как подчеркнул руководитель, это вовсе не означает, что она слабая. Напротив, по его оценке, она отличается мудростью, взвешенностью и пониманием.

«Есть даже такое мнение, что наша служба с женским лицом. Но это не значит, что она слабая. Наоборот, мудрая, взвешенная и понимающая. Женщины присутствуют в каждом направлении деятельности службы», — высказал мнение главный судебный пристав Подмосковья Андрей Тагаев.

Руководитель управления пояснил, что женщины задействованы во всех направлениях деятельности. Они работают судебными приставами-исполнителями, специалистами делопроизводства, депозита и снабжения, дознавателями.

Также представительницы прекрасного пола служат в подразделениях по обеспечению установленного порядка деятельности судов, защищают граждан от недобросовестных коллекторов, занимаются розыском, обеспечивают информационную безопасность и правовую защиту.

Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде поздравили женщин с 8 Марта.