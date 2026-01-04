Должность врача по здоровому долголетию введут в России до начала апреля

Министерству здравоохранения РФ поручено до начала апреля включить в профессиональный классификатор должность «врач по медицине здорового долголетия».

Данное поручение является частью масштабного плана мероприятий, который кабинет министров утвердил для реализации долгосрочной стратегии поддержки старшего поколения. Как ранее заявлял председатель правительства Михаил Мишустин, продление активной фазы жизни и улучшение ее качества определены в качестве ключевых целей социальной политики государства на период до 2030 года.

Ранее также сообщалось, что в рамках поддержки материального обеспечения пенсионеров правительство закрепило правило, согласно которому индексация страховых пенсий по старости в 2026 году будет проводиться на уровне не ниже инфляции.