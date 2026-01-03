Правительство утвердило план: индексация пенсий по старости в 2026 году будет не ниже инфляции

С целью повышение качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения российские власти планируют продолжить индексацию страховых пенсий по старости не ниже уровня инфляции, сообщил ТАСС со ссылкой на утвержденный правительственный план.

По информации издания, страховые пенсии в 2026 году увеличены на 7,6%. Повышение связано с несколькими факторами: прогнозируемый рост зарплат и уровень инфляции. В последующие годы с 1 февраля и с 1 апреля ожидается индексация.

ТАСС напомнил, что с 1 августа пенсионеры, которые приняли решение продолжить работать, получат перерасчет. Специалисты учтут страховые взносы, которые были начислены или уже переведены в бюджет работодателем. Эксперты будут анализировать данные 2025 года.

По данным издания, самая распространенная выплата пенсионерам — страховая пенсия, которая назначается при достижении определенного возраста, в случае инвалидности или потери кормильца. Сумма начисляется индивидуально каждому гражданину и состоит из фиксированной выплаты и накопленных пенсионных баллов. Баллы зависят от стажа пенсионера и его суммы заработной платы за разные годы работы.

Ранее депутат Нилов рассказал, что пенсии доиндексируют после увольнения в период 2016–2024 годы.