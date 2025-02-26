Дом матери погибшего бойца СВО подростки закидали самодельными «бомбами»

Помощник замгубернатора Югры Эдуарда Исакова проинформировал, что 28 февраля в сельской школе пройдет расширенное совещание. В мероприятии примут участие школьники, родители, сотрудники прокуратуры и департамента образования, правоохранители, сообщил muksun.fm. Они обсудят поступок ребят, которые закидали самодельными «бомбами» дома учителей.

По данным издания, сельские школьники изготовили самодельное взрывное вещество. Его рецепт «завирусился» в TikTok. Химические вещества кладут в пластиковую бутылку, которая потом взрывается. Пострадавшими стали несколько учителей. Одна из них — преподаватель по математике Наталья Кириллова, у которой в феврале 2025 года в зоне СВО погиб сын.

Учительница рассказала, что незадолго до гибели сын приехал домой в отпуск. Он решил установить на территории двора камеры видеонаблюдения. Обнаружив во дворе подозрительную бутылку, учительница попросила сына проверить записи с камер. Женщина была удивлена, когда увидела на видео своих учеников. Она не ожидала от сельских ребят такого поступка. Тем более в селе все знают, что сын педагога участвует в спецоперации, а она живет в доме с пожилой матерью.

«Он мне звонит и говорит: мамуль, там тебе не одну бутылку бросили, а две. Надо, говорит, срочно искать вторую, зайди в гараж, приготовь огнетушитель. Он за меня сильно переживал. Он не мог представить, что пока он там воюет, здесь его мать беззащитна и должна искать «бомбу» на своем участке. Он фактически меня спас. А в понедельник, 17 февраля, мне сообщили, что мой сын погиб», — рассказала Наталья Кириллова.

Педагоги поделились мнением, что бросать бутылки во дворы учителей предложил сын одного из заместителей директора школы.

Ранее сообщалось, что устроившие взрыв в Генконсульстве РФ в Марселе оказались учеными.