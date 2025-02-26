Устроившие взрыв в Генконсульстве РФ в Марселе оказались учеными

Телеканал BFMTV сообщил , что два гражданина Франции, атаковавшие российское консульство в Марселе 24 февраля, оказались сотрудниками Национального центра научных исследований Франции. По данным телеканала, задержанные признали свою причастность к инциденту.

Ссылаясь на префектуру департамента Буш-дю-Рон, телеканал сообщает, что нападавшие метнули три пластиковые емкости, две из которых сдетонировали. В настоящее время полиция анализирует содержимое этих бутылок.

Как сообщает марсельская газета La Provence, один из задержанных имеет квалификацию инженера, а другой — химика. Они наполнили бутылки смесью азота и химических компонентов, способных вызвать взрыв.

Напомним, утром 24 февраля неизвестные лица бросили три объекта на территорию Генерального консульства РФ, два из которых взорвались. В результате инцидента никто не пострадал, зданию консульства не был причинен материальный ущерб, в том числе благодаря предварительным мерам безопасности, принятым дипломатами.

Ранее сообщалось, что прокуратура в Марселе возбудила дело после взрывов у Генконсульства России.