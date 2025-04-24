Военкор Евгений Поддубный призвал не спешить с окончательным освобождением населённого пункта Горналь в Курской области, чтобы не допустить потерь среди российских военных.

Вооружённым силам России не стоит спешить с освобождением Горналя — последнего населённого пункта в Курской области, находящегося под контролем ВСУ. Об этом заявил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

По его словам, украинское командование ожидает наступления России и заранее стягивает к Горналю штурмовые отряды. Дополнительно участок боевых действий плотно контролируется украинскими беспилотниками, что делает любое быстрое продвижение крайне опасным.

«Требовать скорости от наших подразделений — значит требовать потерь», — подчеркнул Поддубный.

Он также добавил, что подкрепления ВСУ уничтожаются еще на территории Сумской области, однако призвал к осторожности и методичному подходу.

Военкор считает, что российская армия всё равно возьмёт Горналь, но не должна идти по пути, который ожидает противник.

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