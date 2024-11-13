Дом-шалаш в стиле СССР с портретом Сталина продают за 100 тыс. руб. в Пермском крае

В Пермском крае за 100 тыс. руб. продают дом-шалаш с помпейской печью, украшенный символикой СССР и портретом Сталина, сообщил properm.ru.

Корреспондент Properm.ru обнаружил информацию о продаже объекта на сайте бесплатных объявлений «Авито». Редакция уточнила у автора объявления точный адрес дома, но ответа не получила. Судя по фото, двухэтажный шалаш стоит посреди поля. В объявлении указано, что площадь участка составляет 2 сотки.

На улице расположен санузел. Канализация не предусмотрена. Вблизи находится продуктовый магазин и детский сад. Рядом также расположена скважина, где можно брать воду. Внутри оборудованы три небольших комнаты, рукомойники, имеется необходимая мебель. Особое внимание уделано декору: на фасаде — надпись СССР с молотом и серпом, а внутри — портреты космонавта Гагарина и Маршала Советского Союза Сталина.

«Цены для людей доступные, лучше уж жить в своем маленьком домике, чем платить ипотеку всю жизнь», — написал продавец на «Авито».

Шалаш соорудили в 2021 году. Автор объявления указывает, что домик находится в экологически чистом районе без раздражителей — шумных дорог и соседей. Возможно обсуждение аренды помещений.

Ранее сообщалось, что жителям Владивостока сдают землянку за сбор дров и топку жилища.