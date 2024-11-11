Жителям Владивостока сдают землянку за сбор дров и топку жилища

Сообщение об аренде опубликовано на сайте бесплатных объявлений. Автор приложил фото землянки. Она расположена среди лесного массива. В сообщении указано, что землянка требует ремонта кровли. Перед заселением в ней необходимо провести уборку. Предложение актуально для того, кому негде жить.

Собственник землянки не требует деньги за аренду. Желающему в ней расположиться предложено собирать дрова в лесу и протапливать землянку. Жилая площадь участка — 10 кв.м., а общая — 20 кв.м. Человеку предоставят инструменты, необходимые для сбора дров.

«Восток-Медиа» проанализировал также другие объявления. Некоторые предложения кажутся достаточно сомнительными. Собственники сдают квартиры без ремонта и уборки за большие деньги. Так, за 20 тыс. руб можно снять квартиру с уличным туалетом. Вода в здании отсутствует.

Ранее аналитики «Авито Путешествий» предоставили интернет-изданию «Подмосковье сегодня» данные, согласно которым цена на аренду домов в Подмосковье на Новый год превысила 25% от средней зарплаты.