«Дома еле видно»: сентябрь во Владивостоке начался с ливней и густого тумана

По информации издания, осень началась в городе нестандартно. Сначала местные жители наблюдали за ливнем. После многие горожане стали свидетелями густого тумана. Местная жительница рассказала, что густой туман в районе Спутника в последний раз появлялся в прошлом году. Данное природное явление для горожан — редкость.

По данным местной жительницы, утром 2 сентября в районе ее проживания образовался настолько густой туман, что рядом ничего не было видно.

«Выглянула в окно, а дома еле видно. Последний раз такое наблюдала только в прошлом году. В нашем районе туманы — это редкость», — рассказала женщина.

Редакция опубликовала фото тумана. На расстоянии примерно одного метра вместо зданий и деревьев видны лишь их отражения. По информации издания, туман также затянул трассу. Видимость водителей была частично ограничена. Синоптики предупредили жителей Приморского края, что первые заморозки в регионе можно ожидать примерно с 11 сентября. Уже в начале октября будет зафиксировано снижение температуры. Подобные погодные изменения привычны для жителей Приморского края. В нынешнем сезоне аномалий не ожидается.

