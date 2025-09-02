Вильфанд: Бархатный сезон на черноморском побережье продлится дольше обычного

На черноморском побережье бархатный сезон начнется в конце недели и, вероятно, продлится дольше обычного — до десятых чисел октября, поведал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

На черноморском побережье Краснодарского края в конце недели прогнозируют дневные температуры в диапазоне 25-30 градусов и ночные — 18-20 градусов по Цельсию. В настоящее время температура воды в районе Сочи составляет 27 градусов. В районе Анапы, Геленджика и Туапсе температура воды варьируется от 25 до 26 градусов со знаком плюс.

«В конце недели начнется бархатный сезон, потому что прогнозируется 30-градусная жара. Бархатный сезон — это ситуация, когда температура воздуха и воды не очень отличаются друг от друга и они комфортные», — сказал Вильфанд.

Специалист отметил, что существует риск вторжения холодных воздушных масс, но он относительно невелик.

