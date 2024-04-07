Дома у мэра французского города Хабсауи изъяли 70 килограммов каннабиса
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Во время обыска на территории, которая является собственностью мэра французского города Аваллон, сотрудники правоохранительных органов обнаружили около 70 килограммов каннабиса. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Сотрудники правоохранительных органов располагали информацией, что родственник мэра связан с торговлей запрещенного растения. В ходе осмотра данные подтвердились. Около 70 килограммов каннабиса были обнаружены в пристройке возле дома. Обыски продолжаются.
Отмечается, что Йонна Джамилы Абсау заняла должность мэра в 2021 году. Во Франции ранее сообщили о старте масштабной кампании по борьбе с наркотиками. Решено, что операции будут проходить каждую неделю. Сотрудники полиции зачищают кварталы и выявляют всех, кто причастен к изготовлению и продаже наркотиков.
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