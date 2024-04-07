Маск: человечество просуществует лишь пару сотен лет, если не покорит Марс

Человеческая цивилизация рискует просуществовать только пару веков, если не станет «межпланетным». Такой мрачный прогноз дал американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск.

В беседе с Маском журналист и футуролог Эд Крассенштейн поинтересовался у того, когда ждать заката человечества и получил ответ, что это произойдет очень скоро, если не предпринять серьезных межпланетных мер.

«Маск подчеркнул, что человечеству необходимо сохранять нынешний технологический уровень до тех пор, пока Марс не станет самодостаточным местом для жизни», — передает RT.

Маск выразил надежду, что Марс может стать обитаемым уже в течение ближайших 20 лет.

Ранее Илон Маск заявил, что вступление Украины в НАТО станет началом полноценной ядерной войны.