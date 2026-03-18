Домашний арест за переводы: в Кузбассе предъявили обвинение подростку, поддерживавшему террористов

Следственные органы Кузбасса предъявили обвинение несовершеннолетнему жителю Белова. Фигуранту вменяют финансовую поддержку структуры, деятельность которой на территории Российской Федерации официально запрещена и квалифицируется как террористическая, сообщил VSE42.RU .

По данным Следственного комитета Кузбасса, противоправные действия совершались в ноябре–декабре 2025 года. 17-летний подросток переводил деньги безналичным способом через свой аккаунт в мессенджере, используя функцию реакций под постами в одном из каналов.

По информации издания, в рамках оперативных мероприятий, проведенных управлением ФСБ по региону, подозреваемого задержали. Суд, рассмотрев материалы, отправил его под домашний арест. Сейчас следователи продолжают выяснять детали случившегося и собирают доказательства, необходимые для завершения расследования.

