Деньги на джихад: 50-летнего россиянина поймали на финансировании террористов

В Нижневартовске силовики пресекли деятельность местного жителя, которого подозревают в финансовой поддержке террористов. Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ России по Тюменской области. Фигурантом стал мужчина 1975 года рождения, разделявший, по версии следствия, идеологию запрещенного сообщества.

По данным правоохранительных органов, вартовчанин оказывал материальную помощь террористической структуре, чтобы ее участники могли продолжать противоправную деятельность на территории России. Сколько именно денег успел перечислить обвиняемый и каким именно способом, пока не разглашается в интересах следствия.

Задержание проходило с помпой: к операции подключились следователи, сотрудники РУФСБ России по Тюменской области и бойцы ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО-Югре. Силовая поддержка понадобилась, чтобы исключить любые риски при взятии подозреваемого.

Суд, рассмотрев ходатайство следователя, отправил нижневартовца под стражу. На время предварительного расследования он проведет в камере. Сейчас правоохранители продолжают следственные действия, пытаясь установить все обстоятельства преступления и возможные связи обвиняемого.

Наказание по статье, которую инкриминируют задержанному, предусматривает от восьми лет лишения свободы вплоть до пожизненного.

