Домохозяйка с особенностями здоровья рассказала, как стала миллионершей

Жительница Новокузнецка Александра Сухорукова поделилась впечатлениями от участия в реалити-шоу «Выжить в Дубае», в рамках которого она выиграла 10 млн руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Александра призналась, что никогда не верила, что может стать участницей подобного проекта. Девушка смотрела проект «Выжить в Дубае», наблюдала за реакциями участников. В конце первого сезона на экране увидела приглашение принять участие.

«Я восприняла это как знак и решила рискнуть», — рассказала Александра в интервью «Сибдепо».

По данным издания, зрители негативно восприняли участие жительницы Кузбасса. В комментариях они делились эмоциями. Так, появлялись сообщения, что Александра заняла хитрую позицию — специально молчала во время конфликтных ситуаций, чтобы другие участники компрометировали себя и уходили из проекта.

«Я всегда говорила то, что думала, ни от кого ничего не скрывала, а люди порой сами за меня додумывали, делали какие-то выводы и не гнушались оскорблениями в мой адрес», — поделилась Александра.

Собеседница призналась, что выполнять некоторые задания было сложно. В подростковом возрасте у нее начал расти горб, поэтому в поясницу вставили металлический каркас. Девушка вспомнила, что не смогла помочь команде преодолеть одно из испытаний из-за проблем со здоровьем. В один день девушка хотела сдаться и вернуться домой. У нее сильно болела спина. Генетическое заболевание передалось старшей дочери. Героиня поняла, что должна добиться желаемой цели и осталась сражаться дальше, чтобы стать примером для окружающих и дочери.

«В реалити-шоу голосуют все-таки по симпатиям, и если ты нравишься большему количеству людей, то шанс дойти как можно дальше гораздо выше, чем если ты один против всех», — поделилась своим рецептом успеха Александра Сухорукова.

По словам девушки, она обрела уверенность в себе и смогла побороть многие комплексы, которые появились еще в детстве.

Ранее участница экстремального российского шоу Сухорукова пожаловалась на травлю в шоу «Выжить в Самарканде».