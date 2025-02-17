Участница экстремального российского шоу пожаловалась на травлю

Звезда Александра Сухорукова рассказала, что участие в проекте «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» стало для нее тяжелым социальным испытанием, ведь против нее строили козни и устраивали травлю. Слова бывшей участницы шоу приводит издание The Voice.

Александра Сухорукова уверенно шла в проекте и может похвастаться выдержкой. В финале четвертого выпуска ей удалось победить Вячеслава Чепурченко во время съемок в Дубае и прорваться дальше. Однако актер смог отыграться в испытаниях «Узбекский банкир» и «Волшебный шар». Столкновение обоим далось нелегко, ведь вне состязания оба успели подружиться.

Сама Александра оценила участие в шоу как полезный опыт, а также отметила, что могла многим не нравится из-за своей открытости и прямолинейности.

«Когда я по командной договоренности вела открытую игру, меня гнобили каждый синхрон. Обвиняли в интригах и заговорах. И не предоставляли ни одного доказательства. Ребята, копайтесь в себе, ищите причину, по которой я вас триггерю. И это явно не мои «интриги», — заявила Александра.

Бывшая участница проекта призвала злопыхателей подумать о себе, ведь они прежде всего смотрят на отражение себя.

Напомним, участник народной команды Евгений Давлетшин обвинил уроженку Новокузнецка Александру Сухорокову в заговоре и заявил, что некоторые на проекте встречаются для переговоров за пределами съемок.

Ранее участница популярного шоу Ефременкова рассказала о скандале с Мондезиром во время встречи с детьми.