Все обвиняемые в гибели Арсения Ерошевича в Щелково заключены под стражу

Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали гибели Арсения Ерошевича в Щелково, сообщает ГСУ СК России по Московской области. Виновные будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

По информации ведомства, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Согласно версии следствия, инцидент произошел в воскресенье, 17 августа, на парковке. Обвиняемые вступили в конфликт с двумя молодыми людьми. Словесные разбирательства перешли в драку: злоумышленники избили одного из молодых людей.

В ведомстве отметили, что пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь. Его доставили в больницу с множественными травмами, которые оказались не совместимы с жизнью. В медицинском учреждении молодой человек находился на протяжении нескольких дней. Все это время он получал необходимое лечение.

По информации ведомства, сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали всех троих участников избиения.

«Следователями изъяты записи с камер наружного видеонаблюдения, запечатлевшие произошедшее, проведены допросы свидетелей и обвиняемых, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — указано в сообщении СК.

По данным ведомства, обвиняемые по решению суда заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что в момент задержания блогера Маркаряна обнаружили в багажнике автомобиля.