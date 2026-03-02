Дорога превратилась в каток: как коммунальная авария изменила жизнь кузбасского поселка

Жители кузбасского поселка Кузедеево рассказали в соцсетях о проблеме, которая актуальна для них вторую неделю подряд. В морозные дни люди вынуждены проходить пешком большой участок дороги, чтобы выйти к месту новой остановки автобуса. Следовать прежнему маршруту водитель не может из-за льда на дороге, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, местные жители сталкиваются со сложностями при выезде в Новокузнецк. Автобус не может доехать до конечной остановки из-за льда на участке дороги. Общественный транспорт начал останавливаться намного раньше, чем до образования льда.

В пресс-службе администрации Новокузнецка проинформировали, что причина изменения схемы движения заключается в коммунальной аварии. На сетях холодного водоснабжения зафиксировали порыв, в результате которого вода затопила проезжую часть. В регионе наблюдаются сильные морозы. Лужа быстро превратилась в опасный каток. Проезд общественного транспорта отменен в целях обеспечения безопасности пассажиров.

«Временно ограничено движение общественного транспорта (маршрут 171) до остановки «Восход»», — написано в сообщении.

По информации издания, Кузедеево вновь оказалось в изоляции от основной территории города.

Ранее сообщалось, что на Сахалине ограничили движение автобусов из-за циклона.