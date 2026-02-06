Дорогая эпиляция: в Кемерове задержали покупательницу за попытку кражи в магазине

Жительница Кемерова пыталась украсть в магазине две упаковки кассет для бритья общей стоимостью около 8 700 руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии Кузбасса.

По информации ведомства, 37-летняя женщина привлекла внимание сотрудников магазина своим подозрительным поведением. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент кражи. Покупательница спрятала кассеты под одеждой и намеревалась пройти мимо кассы, не оплачивая товар. Сотрудники магазина оперативно воспользовались опцией «тревожной» кнопки.

По данным ведомства, женщину задержали и доставили в участок полиции для дальнейшего разбираться в ситуации. В Росгвардии предупредили, что современные магазины оснащены такими техническими средствами, которые фиксируют попытку хищения. Противоправные посягательства не могут остаться без внимания сотрудников торговых точек, многие из которых установили «тревожные» кнопки для быстрого вызова патруля Росгвардии. Граждан просят не совершать противоправные действия.

«Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет наказание вплоть до уголовного», — указано в сообщении ведомства.

