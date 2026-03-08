«Дорогая, ты права!»: молодогвардейцы прошли по городам Подмосковья и раздали больше тысячи тюльпанов

В подмосковных городах прошла необычная поздравительная акция, приуроченная к Международному женскому дню. Молодогвардейцы организовали масштабное шествие под лозунгом «Дорогая, ты права!». Участники вышли на центральные улицы с яркими плакатами, флагами и охапками цветов, чтобы в креативной форме выразить признание женщинам.

Главным символом праздничного марша стала большая растяжка с одноименным слоганом. Ее пронесли по городам области как знак уважения и напоминание об особой роли прекрасной половины в жизни общества.

Первыми эстафету принял Солнечногорск. В четверг, 5 марта, к поздравлениям присоединился известный блогер Александр Зарубин, известный как Стоун. Вместе с активистами он поздравил педагогов и медицинских работников города.

В Домодедове шествие растянулось почти на километр. Колонна прошла по Советской улице, чтобы сказать спасибо женщинам, занятым в социально значимых сферах. Теплые слова и цветы получили сотрудницы городских теплосетей, водоканала, МФЦ и врачи.

Фото: [ В ходе акций активисты «Молодой Гвардии Единой России» подарили жительницам региона более тонны цветов/Медиасток.рф ]

Центральной площадкой акции стали Щелково. Несколько сотен молодых людей с транспарантами прошли от площади Ленина до Центрального дома культуры. Зрители встречали колонну аплодисментами. За время шествия активисты раздали больше тысячи тюльпанов. Завершилось мероприятие у станции скорой помощи — там поздравили медиков, которые работают в праздничные дни.

Возглавили колонну в Щелкове депутат Госдумы Александр Толмачев и секретарь местного отделения партии Андрей Булгаков.

«К нам приехали мужчины из соседних городских округов: из Лосино-Петровского, из Звездного городка, из Фрязина, из Богородского. Мы организовали одно большое шествие, поздравили женщин на улицах городского округа. Я желаю нашим женщинам быть счастливыми, всегда помнить, что у них есть надежные мужчины — в качестве опоры и поддержки»,— подчеркнул Александр Толмачев.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» поздравляет женщин Подмосковья с праздником.