Концерты, мастер-классы и слова благодарности: «Единая Россия» поздравляет женщин Подмосковья с праздником

В Международный женский день активисты «Единой России» провели масштабную праздничную программу для жительниц Подмосковья. В городах региона прошли концерты, творческие вечера и мастер-классы, организованные при участии партийцев.

Секретарь подмосковного отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил женщин с 8 Марта и подчеркнул, что этот праздник наполнен особым смыслом — словами признательности, тепла и уважения.

По его словам, именно женщины составляют основу многих важнейших сфер: социальной защиты, здравоохранения и образования. Врачи, учителя, соцработники ежедневно вносят огромный вклад в развитие региона.

«Вы создаете гармонию вокруг себя, трепетно относитесь к семейным ценностям, воспитываете будущее поколение. И в то же время вы добиваетесь выдающихся результатов в науке, бизнесе и общественной деятельности», — указал Игорь Брынцалов.

Особые слова признательности в этот день прозвучали в адрес матерей, жен и дочерей тех, кто выполняет воинский долг в зоне специальной военной операции. Как подчеркнул Брынцалов, именно их мужество, ежедневная забота и умение ждать создают тот самый прочный тыл, на который опираются бойцы. Эта стойкость, по мнению парламентария, служит вдохновляющим примером для всех.

«Пусть этот день будет таким же теплым, солнечным и нежным, как вы. Пусть он подарит вам много счастья и внимания, как делаете это вы для своих близких. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого прекрасного!» — добавил Игорь Брынцалов.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил россиянок с 8 Марта и отметил их силу и трудолюбие.