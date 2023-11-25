«Дороги непредсказуемы»: Школьники, попавшие в ДТП в Калужской области, добрались домой

В субботу утром, 25 ноября, автобус, который перевозил школьников на экскурсию, попал в ДТП. Изначально сообщили, что пострадало семь детей. Водитель легкового автомобиля, который стал виновником ДТП, погиб. Инцидент произошел в Калужской области. Глава администрации района Николай Калиничев рассказал о состоянии детей и месте их нахождения по состоянию на вечер, сообщает ТАСС .

Глава администрации района Николай Калиничев отметил важность соблюдения правил дорожного движения. Так, все школьники были пристегнуты. Если бы водитель автобуса и учащиеся проигнорировали данное требование, то последствия аварии были бы намного трагичнее.

Камеры видеонаблюдения позволили сотрудникам правоохранительных органов восстановить картину ДТП. Водитель легкового автомобиля нарушил правила, выехал на встречную полосу и превысил скорость.

«Друзья, зимние дороги непредсказуемы. Нарушение правил дорожного движения и просто принципов благоразумия может обернуться непоправимой бедой. Как это и случилось с погибшим в аварии водителем легковой машины», - написал глава администрации района Николай Калиничев

После ДТП за медицинской помощью обратилось четверо детей, уточнил Николай Калиничев. Троих осмотрели медики и оказали им первую помощь. У ребят многочисленные ссадины и ушибы. Одному ребенку понадобилась госпитализация. Диагноз - «сотрясение головного мозга». На данный момент все дети благополучно добрались в Калугу.

Ранее стало известно о ДТП в Ставропольском крае. Автомобиль снесло с дороги. Он врезался в столб. Семимесячный ребенок получил травмы. Сотрудники ГИБДД отметили, что если бы ребенок был пристегнут, многих травм удалось бы избежать.