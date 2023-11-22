Игнорирование правил перевозки детей привело к катастрофе на дороге Ставрополья

Вечером, 21 ноября, в ДТП попал автомобиль, в котором находились родители и семимесячный ребенок. Врачи до сих пор борются за жизни всех членов семьи. В ГИБДД назвали главную ошибку родителей девочки, сообщает newstracker.ru .

Сотрудники ГИБДД обратили внимание на тот факт, что маленький ребенок находился в автомобиле не в специализированном кресле безопасности, также он не был никак пристегнут. Малышка сидела на руках у своей мамы. К россиянам обращаются с просьбой соблюдать правила дорожного движения и перевозки детей.

ДТП произошло на трассе Ставрополья. Водитель не справился с управлением. Он не снизил скорость, несмотря на то, что собирался поворачивать. В итоге «Лада Калина» вылетела с дороги. Машина врезалась в дерево.

У родителей медики зафиксировали тяжелые травмы. У девочки диагностирована контузия головного мозга. Врачи принимают усилия, чтобы пострадавшие скорее смогли восстановиться. Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять причины аварии.

Ранее появились данные об аварийности на дорогах Подмосковья: наблюдается положительная тенденция.