Дороги Волгограда нуждаются в срочном ремонте

Несмотря на то, что в Волгограде регулярно ремонтируют дороги, они достаточно быстро разрушаются, сообщает novostivolgograda.ru .

Проблемы с разрушенными дорогами беспокоят автомобилистов, которые проезжают по центральным улицам. Создается ощущение, будто по дорогам ездят танки. На одной из улиц дорожное покрытие просто раскрошилось. Асфальт приподнялся и начал крошиться. Некоторые его куски отпадают. Со временем образуются ямы, которые чреваты для автомобилистов незапланированным ремонтом подвески.

Возле здания планетария образовалась огромная яма, в которую многие машины периодически проваливаются. Объехать ее не всегда есть возможность. Возле музея-заповедника «Сталинградская битва» совсем недавно был провал на дорожном покрытии. Его оперативно ликвидировали. Прошел сезон, а на месте снова появляется углубление.

«На улице Гоголя тоже нашлась приличных размеров выбоина «с видом» на железнодорожный вокзал. Она находится недалеко от здания Главпочтамта — в историческом месте и там, где часто ходят именно гости города», — сообщает novostivolgograda.ru.

Еще совсем недавно огромная яма была возле храма Александра Невского. И хотя ее залатали, создается впечатление, будто она стала символом бездны города из-за своих больших размеров: более квадратного метра в длину и около 8 см в глубину.

Ранее мы сообщали, что на региональных дорогах Московской области с начала зимы было ликвидировано полторы тысячи ям.