Дорожка из желтого кирпича в страну Оз: в Кемерово представили дизайн пешеходной зоны

Пресс-служба мэри Кемерово проинформировала, что работы проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Горожанам напомнили, что они имеют возможность принимать участие в благоустройстве города. Для этого необходимо выбирать зоны, где проведут реконструкцию. Для голосования необходимо перейти на Госуслуги.

По информации издания, в центре города специалисты укладывают брусочки тротуарной плитки разных оттенков золотисто-желтого цвета, которые переливаются на солнце. Корреспондент отметил, что дизайн довольно необычный. Он делает город более интересным и привлекательным. Брусчатку выкладывают возле Драмтеатра. Журналисту она навеяла ассоциации с дорожкой из желтого кирпича, которая вела в страну Оз. Дизайн назвали сказочным.

«Получается то ли дорожка из желтого кирпича в страну Оз, то ли „золотой“ тротуар. В любом случае, необычный дизайн дорожки очень освежил привычный пейзаж у Драмтеатра», — отметил корреспондент Сибдепо.

По данным издания, горожан интересует не только дизайн, но и финансирование подобных проектов. Так, из бюджета Кузбасса выделили 8,6 млрд руб. для ремонта дорог в регионе. Жители попросили губернатора рассказать, на что будут потрачены средства.

Ранее сообщалось, что кемеровчане жалуются на запоздалый вывоз мусора.