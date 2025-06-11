Кемеровчане жалуются на запоздалый вывоз мусора

Жители Кемерово оставляют в соцсетях и мессенджерах негативные отзывы о вывозе мусора в городе, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, жители оставляют жалобы из-за переполненных контейнеров. Одна из жительниц прислала фото заполненного мусором бака в местный телеграм-канал. Жильцы вынуждены складировать отходы возле контейнера, потому что места в нем уже нет. Фото появилось в понедельник, 9 июня. Корреспондент связался с компанией, которая организовывает в данном районе вывоз. По словам сотрудника, мусор вывозят раз в несколько дней. Журналист посчитал, что машины приезжали в район в субботу, 7 июня.

«Получается, всего за два дня контейнер сильно переполнился», — отметил корреспондент Сибдепо.

Представитель компании отметила, что передаст информацию о недовольстве горожан диспетчеру. Местные жители пишут в соцсетях, что часто машины не приезжают за мусором в установленные дни. Судя по фото, в некоторых местах уже образовались горы из мусора. Кемеровчане просят разобраться в ситуации, которая в жаркие дни только ухудшается.

Ранее сообщалось, что в Томской области начал функционировать мусороперерабатывающий комплекс «Сибирь».