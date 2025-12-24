«Достойные результаты»: Медведев назвал число добровольцев, отправившихся на СВО

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале видео, сделанное во время заседания межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.

В рамках мероприятия Дмитрий Медведев проинформировал, что контракт о прохождении воинской службы заключили порядка 417 тыс. человек. Около 36 тыс. граждан вступили в добровольческие формирования, представители которых выполняют боевые задания в зоне СВО. Спикер уточнил, что данные актуальны по состоянию на текущий момент.

«Достойные результаты стали возможны прежде всего благодаря патриотизму наших граждан», — отметил Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности выразил слова благодарности гражданам, которые приняли решение о прохождении воинской службы. По его мнению, ими движет чувство патриотизма.

