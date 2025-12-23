Нелегалы не пройдут: Дмитрий Медведев выступил за повсеместное внедрение биометрического контроля на границе

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о необходимости масштабирования биометрического контроля на все пункты пропуска через государственную границу. Об этом сообщает ТАСС.

На совещании по вопросам миграции заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев обозначил ключевые направления работы. Он отметил, что Правительство Москвы участвует в оснащении биометрическим оборудованием одиннадцати пунктов пропуска. Однако эту работу необходимо расширить.

Медведев подчеркнул, что масштабирование проекта на все пункты пропуска в стране позволит иметь объективную картину миграционной ситуации. Целью является фиксация всех иностранных граждан, находящихся на территории России. Это даст органам власти понимание происходящего с каждым лицом, въехавшим в государство. В ряде случаев такие меры позволят не допускать въезда на территорию страны.

