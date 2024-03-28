Доцент Яременко осудил возможную отмену смертной казни

Эксперт уверен, что если в ближайшее время провести опрос среди жителей о необходимости введения смертной казни, положительно ответит большая часть населения. После терактов люди всегда особенно ожесточены. Создается иллюзия, будто убив террористов, можно искоренить все мировое зло. Однако это лишь заблуждение, которое связано с устройством нашей психики.

Возникает вопрос, чем тогда мы, граждане, будем лучше террористов. Имеет ли кто-то право убивать другого, задает вопрос автор материала.

«Кровь, пролитая в ответ на кровь, к миру не ведет», — отметил главный редактор ИА «РосБалт» Николай Яременко.

Эксперт считает, что смертная казнь никогда не остановит террористов. Боевики не боятся прорываться в здание, которое может быть ограждено силовиками. Те, кто убил невинных людей в «Крокус Ситти Холле», провозили в столицу оружие. Чувство страха их не останавливало.

Сложно также определить, кого из преступников можно казнить. Например, в СССР жестко расправлялись с теми, кого признали предателем Родины. В современной России под статью подходят те, кто передает важную государственную информацию иностранным агентам. Если их признать предателями, то стоит ли их расстреливать. Урегулировать данные вопросы в правовом поле будет нелегко.

Ранее мы сообщали, что в РПЦ прокомментировали возможную отмену смертной казни.