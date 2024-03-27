В РПЦ прокомментировали возможную отмену смертной казни

В РПЦ сделали заявление по поводу возможной отмены смертной казни в России. Как сообщает РИА Новости, по этому вопросу высказался заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Представитель РПЦ заявил, что после случившегося теракта в обществе обострилась дискуссия о том, что поможет остановить похожие трагедии в будущем. Также он сказал, что Ветхом Завете смертная казнь признавалась, а каких-либо указаний о необходимости ее отмены нет ни в Новом Завете, ни в Предании, и вообще всем наследии нашей церкви. Кипшидзе при этом сослался на официальный документ Русской православной церкви. Также он заявил, что в тексте доносится мысль о том, что милосердное отношение к падшему во всех случаях будет находиться выше мести, а наказание смертью не имеет нужного воспитательного значения.

Ранее мы писали о том, что Екатеринбурге мужчина на деньги любовницы купил жене квартиру.