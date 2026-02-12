Довела до истерики мошенников: жительница Балашихи притворилась 120-летней бабушкой

Жительница Балашихи ввела в заблуждение телефонных аферистов, попытавшимся выманить у нее код подтверждения для входа на портал Госуслуг. Подробности необычной истории опубликовал телеграм-канал «Балашиха Life», сообщил REGIONS.

Злоумышленники представились сотрудниками коммунальной службы и развернули перед женщиной целый спектакль: сначала говорили о грядущей замене электропроводки, затем упомянули собрание собственников, а после сообщили о визите мастера, которому якобы требуется продиктовать секретный код из смс.

Схема была стара как мир, но женщина не просто распознала обман, а решила проучить назойливых собеседников. Когда разговор перешел к заветным цифрам, она спокойно заявила: с современными телефонами не дружит, поскольку родилась аж в 1900 году. В первые секунды аферисты искренне пытались объяснить «пожилой бабушке», как прочитать сообщение. Однако, осознав, что жертва водит их за нос, перешли на хамство и тем самым выдали себя с головой.

«Я живу в деревне, 1900 года рождения. Откуда мне знать, как им пользоваться. Мне внуки его дали, а куда нажимать, я не знаю», — сообщила женщина.

Балашихинская прокуратура вновь призывает граждан к бдительности: преступники не ограничиваются звонками — они активно создают сайты-клоны и фальшивые аккаунты в социальных сетях. Чтобы не попасть в ловушку, достаточно соблюдать простые правила: всегда проверять, кто именно находится на связи, подключить двойную защиту для банковских приложений и никогда не торопиться с передачей данных, каким бы срочным ни казался повод.

Ранее сообщалось, что мошенники стали звонить россиянам на домашний телефон.