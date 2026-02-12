Мошенники оживили «старую школу»: доверие к номеру сыграло злую шутку с тысячами россиян

Лето 2025 года неожиданно стало сезоном возвращения забытых технологий, но совсем не в хорошем смысле. Злоумышленники, словно соскучившись по гудкам дисковых аппаратов, переключили фокус внимания на стационарные телефоны. После долгого периода стагнации интерес криминала к проводной связи резко активизировался, о чем сообщил Александр Фадеев из «Билайна», пишет РИА Новости.

Почему именно сейчас? Эксперт объясняет: стационарная сеть — идеальный полигон для социальной инженерии. В то время как смартфоны давно обзавелись определителями и сетевой защитой, городские аппараты остались практически беззащитными. Чаще всего на том конце провода оказываются пожилые люди или дети — идеальная аудитория для манипуляций.

Мошенники виртуозно используют феномен «редкого контакта». Номер домашнего телефона сегодня редко светится в анкетах и интернет-магазинах. Люди подсознательно верят: если звонят сюда, значит, это либо свои, либо серьезная государственная структура. Этим и пользуются аферисты.

Сценарии обмана перекочевали из цифровой среды в бытовую. Жертве сообщают, что договор с телефонной станцией вот-вот аннулируют, и нужно срочно его перезаключить, пока линию не обесточили. Другие вариации: задолженность за газ, поверка счетчиков или даже подготовка к модернизации сетей. Активно эксплуатируется и тема социальных услуг: пенсионерам предлагают переоформить документы или записаться к врачу через «доверенного оператора».

Конечная цель всегда одна — выудить личные данные либо заветные цифры из смс. Получив доступ к «Госуслугам» или банку, преступники быстро завершают начатое. Спасает здесь простая техника безопасности. Эксперты напоминают азбучную истину: ни один чиновник не решает вопросы документов голосом в трубке. Что касается договора на домашнюю связь, то он, в отличие от мобильных тарифов, является бессрочным. Продлевать нечего, а значит, любой звонящий с такой легендой — точно не связист.

