Украинский политик Медведчук уверен, что к власти не просто так пришли люди, которые могут высказывать такое мнение, как это сделал Михаил Подоляка. Противники России всегда подготавливают особенные кадры, цель которых – убеждать население, что не стоит беспокоиться о национальном достоянии.

«Именно внешнее управление через таких вот примитивных и недалеких людей, возомнивших себя интеллектуалами и способных по своей глупости на самые мерзкие поступки, довело Украину до нищеты и войны, уже фактически довело до краха государственности», – высказал мнение председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук

Таких руководителей программируют, что они должны защищать интересы исключительно США и Запада, даже если они негативно отражаются на развитии собственного государства. СВО началось именно из-за некомпетентности и непрофессионализма украинских политиков.

Политик Медведчук уверен, что в настоящее время Украиной руководят внешние управленцы. Именно приход к власти Владимира Зеленского позволил им легко реализовывать все свои планы. Главная ошибка, допущенная политическим режимом, - разрыв связей с РФ. При чем, одновременно с этим не было предложено альтернативных вариантов.

В итоге ослабла экономика. Иностранные компании приобретают украинские земли. Правительство постоянно берет кредиты. Идут военные действия, которые становится причиной гибели военнослужащих Украины, но правительство не намерено решать эту проблему.

«Именно такие люди выдрессированы не думать о национальных интересах страны, о судьбе простых людей, о последствиях результатов своей политики», – отметил Виктор Медведчук

Современные украинские политики не способны понять, что ими пользуются кураторы других стран для достижения собственных интересов. Эти люди уверены в своем превосходстве и уникальности.

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