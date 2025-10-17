«Дождались»: руководитель планетария сообщил о появлении в небе кометы

Руководитель Омского планетария Владимир Крупко на странице в соцсети опубликовал анонс появления на осеннем небе яркой кометы, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». По словам эксперта, наблюдать за явлением получится без специальных приборов.

Эксперт рассказал, что в настоящее время можно рассмотреть комету. Она находится в созвездии Гончих Псов. Сейчас комета особенно яркая. Она расположилась вблизи звезды Cor Caroli, что переводится как сердце Карла. Владимир Крупко написал, что рассмотреть комету можно невооруженным взглядом, но при помощи бинокля легко заметить длинный хвост и яркий силуэт.

«Великолепное небо и комету неплохо видно простым глазом — дождались, а уж в бинокль просто роскошна», — написал руководитель Омского планетария Владимир Крупко.

Эксперт написал, что лично наблюдал за кометой. Он выразил надежду, что погодные условия позволят в вечернее время продолжить изучать особенности кометы. Во время фотографирования в кадр могут попасть звезды хвоста Большой Медведицы.

Ранее сообщалось, что астрономы зафиксировали начало формирования хвоста у межзвездной кометы 3I/ATLAS.