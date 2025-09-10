Тайна «инопланетного корабля»: у межзвездного загадочного объекта вырос хвост

Астрономы зафиксировали начало формирования хвоста у межзвездной кометы 3I/ATLAS — третьего в истории наблюдений объекта, пришедшего в Солнечную систему из межзвездного пространства. Об этом говорится в свежем материале, опубликованном в ScienceAlert.

Снимки, полученные с помощью телескопа Gemini South обсерватории NOIRLab, показывают активное испарение льдов по мере приближения кометы к Солнцу.

Уникальность 3I/ATLAS заключается в ее необычно ранней активности — комета начала формировать хвост за орбитой Юпитера, что объясняется высоким содержанием углекислого газа, способного сублимироваться при крайне низких температурах. Это отличает ее от большинства комет Солнечной системы, которые активируются значительно ближе к Солнцу.

К 29 октября, по прогнозам ученых, хвост кометы станет значительно длиннее и ярче, что позволит провести детальные спектральные исследования и определить точный состав ее ядра.

