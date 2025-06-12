DPA: Писториус незапланированно прибыл в Киев для обсуждения дальнейшей помощи

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в четверг, 12 июня, с незапланированным визитом прибыл в Киев, сообщило агентство DPA.

По данным издания, министр намерен обсудить с украинскими представителями вопрос о дальнейшем оказании помощи Киеву. Борис Писториус заявил, что Украина в настоящее время особенно нуждается в поддержке партнеров. По его мнению, стране важно защищаться. Министр считает, что Киеву необходимо занять сильную позицию, чтобы Россия серьезно воспринимала предложенные способы урегулирования конфликта.

Министр заверил, что Германия делает все возможное для оказания помощи. Эта тема станет одной из приоритетных на незапланированной встрече с руководством Украины.

«Конечно, речь пойдет о том, как будет выглядеть поддержка со стороны Германии и других европейцев в будущем, что мы можем сделать, например, в области промышленного сотрудничества, а также касательно иной помощи», — завяил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

По информации ТАСС, ФРГ предоставила Киеву помощь на сумму более €40 млрд. Правительство приняло решение поддерживать Украину сразу после начала вооруженного конфликта. Больше остальных стран помощь оказывают США. Германия занимает второе место. В свою очередь в Кремле неоднократно отмечали, что переданная помощь лишь продлевает конфликт.

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