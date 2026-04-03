«Дразнила мальчика»: что сообщили в Сети очевидцы о нападении подростка с ножом на детской площадке под Тюменью

В местном телеграм-канале появилась информация, согласно которой на детской площадке в тюменском поселке вечером четверга, 2 апреля, на детей напал подросток с ножом-бабочкой, сообщил nashgorod.ru. Редакция направила запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области и получила официальный комментарий.

По информации издания, в телеграм-канале очевидцы поделились подробностями: несколько дней назад девочка якобы дразнила мальчика. Вечером 2 апреля мальчик набросился на нее с ножом. Девочку пытался защитить ее ровесник. Оба ребенка получили ножевые ранения. У девочки диагностирован порез руки, у мальчика же выявлены более серьезные повреждения.

Как уточнили в региональном департаменте здравоохранения, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Один из детей, чье состояние оценивается как средней степени тяжести, продолжает находиться под контролем медиков в специализированном отделении. Второй ребенок переведен на лечение в амбулаторных условиях.

По данным издания, в ситуации разбираются представители региональной прокуратуры. Ведомство инициировало проверку соблюдения законов в сфере предупреждения безнадзорности и совершения правонарушений среди несовершеннолетних.

«Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Во взаимодействии с другими субъектами профилактики будут приняты меры по компетенции», — сообщили «Нашему городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Ранее сообщалось, что подросток поджег банкомат в Москве под влиянием мошенников с Украины.